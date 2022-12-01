МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. РЖД продлили на 2023 год скидку к тарифу 20,7% на перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока, сообщила компания в своем Telegram-канале. РЖД введут скидку на перевозки контейнеров через Казахстан

Соответствующее решение приняло правление РЖД. "Для стабильной работы по вывозу импортных контейнеров из дальневосточных портов продлили на весь следующий год скидку 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах", — говорится в сообщении в четверг. Согласно решению правления, опубликованному в корпоративной газете РЖД "Гудок", речь идет о понижающем коэффициенте на внутрироссийские и импортные перевозки.

Тема с вывозом контейнеров с Дальнего Востока поднималась последнее время достаточно часто. Вопрос обсуждался и в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством в середине ноября текущего года. Там министр транспорта Виталий Савельев докладывал, что в текущих экономических условиях происходит изменение логистических направлений, и товарные потоки развернулись с западных направлений на восток.

Он пояснял, что в первую очередь идет повышенный спрос на ввоз импортных грузов в контейнерах через морские порты Дальнего Востока. Это связано с ограничениями морских перевозок на северо-западе, ковидными локдаунами в Китае и ежегодным повышением спроса перед новогодними праздниками. Министр называл ряд обсуждаемых мер для решения ситуации. РЖД подготовят программу лояльности для пассажиров турпоездов

РЖД во вторник сообщали в своем Telegram-канале, что совместно с Минтрансом РФ и компаниями принят ряд мер, способствовавших увеличению вывоза импортных контейнеров с Дальнего Востока практически на 30%. В частности, запущено еще три контейнерных поезда в сутки на фитинговых платформах в восточном направлении. По мере их прибытия в порты будет расти и обратная загрузка.

Путин в ходе совещания с членами правительства в среду отмечал, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов в целом меняется к лучшему, но их количество будет нарастать в следующем году, поэтому необходимо уделять внимание этому направлению. Савельев на этом же заседании говорил, что Минтранс России продолжает выработку мер, в том числе в части тарифов, для системного решения вопроса с ввозом контейнеров с Дальнего Востока.