СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — ПРАЙМ. Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за непогоды, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. Минтранс и РЖД обсудят запуск пассажирских перевозок в Крым

На этой неделе переправу уже приостанавливали — со вторника до полудня среды из-за ветра. Власти Крыма призвала водителей планировать заранее свои поездки с учетом погодных условий и пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом — через Херсонскую и Запорожскую области и ДНР.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер 16 м/с, волнение моря) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — говорится в сообщении.

Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.

Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.