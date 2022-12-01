Переправа через Керченский пролив приостановила работу
Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за непогоды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — ПРАЙМ. Паромная переправа через Керченский пролив приостановила работу из-за непогоды, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
На этой неделе переправу уже приостанавливали — со вторника до полудня среды из-за ветра. Власти Крыма призвала водителей планировать заранее свои поездки с учетом погодных условий и пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом — через Херсонскую и Запорожскую области и ДНР.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер 16 м/с, волнение моря) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", — говорится в сообщении.
Керченскую паромную переправу запустили 8 октября после того, как на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.