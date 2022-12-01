ПЕКИН, 1 дек — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Tesla отзывает с китайского рынка более 435 тысяч автомобилей Model Y и Model 3 из-за выявленных проблем в программном обеспечении, говорится в сообщении государственного управления КНР по контролю и регулированию рынка. Tesla отзывает с китайского рынка более 80 тысяч автомобилей

Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте управления в четверг, отзыву подлежат 142 277 электромобилей Model 3 и 292 855 автомобилей Model Y из-за проблем с программным обеспечением, отвечающим за работу габаритных огней.