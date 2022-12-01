МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Ространснадзор за 5 лет снизил количество проверок транспортных организаций в 14 раз, компенсировав их профилактическими мерами, и сократил тем самым административную нагрузку на бизнес, сообщил глава ведомства Виктор Басаргин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Глава РЖД высказался о "негативных прогнозах" в транспортной отрасли

"Кардинально за последние 5 лет изменилась работа федеральной службы по надзору в сфере транспорта… Количество проверок за последние годы изменилось в 14 раз. В 2017 году — мы сравниваем период за 9 месяцев — мы проводили 42 тысячи проверок по поднадзорным субъектам, нашим транспортным организациям. За 9 месяцев текущего года мы проводим 3 тысячи", — сказал Басаргин.

Он добавил, что ведомство компенсирует проверочные мероприятия профилактическими мерами.

"Мы за этот период отменили 5,6 тысячи нормативных актов по обязательным требованиям. Количество обязательных требований сократили в 2 раза, было более 28 тысяч, сейчас чуть более 14 тысяч, то есть в 2 раза сократили… Профилактические мероприятия мы нарастили в разы… По бизнесу аварийность снизилась за последние 5 лет в разы. Если сравнивать 2017 и текущий годы, то аварийность снизилась более чем на 70%. Количество погибших снизилось на 40%", — отметил глава Ространснадзора.

"Мы очень серьезно снижаем административную нагрузку, повышаем профилактические мероприятия. По всем показателям стараемся быть в группе лидеров по контрольно-надзорной деятельности", — резюмировал Басаргин.

"Президент как раз всегда подчеркивает, что бизнес нужно мотивировать, а не принуждать к исполнению норм и требований. Это очень важный элемент. Хорошо, что Ространснадзор на сегодняшний день снижает как количество проверок, так и административную нагрузку в целом. При том что вы сохраняете достаточно неплохие показатели предотвращения нарушений, которые особенно жизненно важны", — отметил Мишустин.