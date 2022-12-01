МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-ноябре 2022 года выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 1,041 миллиарда человек, сообщила компания. РЖД сообщили о снижении погрузки на свои сети

В частности, в ноябре текущего года перевозки выросли на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 92,1 миллиона человек.