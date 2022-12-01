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2022
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Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли за 11 месяцев
Транспорт
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Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-ноябре 2022 года выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 1,041 миллиарда человек, сообщила компания. В... ПРАЙМ, 01.12.2022
транспорт, бизнес, новости, ржд, перевозки пассажиров, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-ноябре 2022 года выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 1,041 миллиарда человек, сообщила компания.
В частности, в ноябре текущего года перевозки выросли на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 92,1 миллиона человек.