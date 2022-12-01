МОСКВА/МИНСК, 1 дек — ПРАЙМ. Автомобили Lada в Белоруссии стоят не дешевле, чем в России, в целом в стране сейчас продаются машины бренда, поставленные во втором полугодии, сообщил РИА Новости официальный дилер "Минск-Лада". "АвтоВАЗ" объяснил дешевизну автомобилей Lada в Казахстане

"В Белоруссии реализуются в основном машины, завезенные во втором полугодии. В первом полугодии завозились только Xray и Vesta, но они стоят в стране не дешевле, чем в РФ", — рассказали в "Минск-Лада".

Как следует из сопоставления прайс-листов белорусского дилера и прайс-листа "АвтоВАЗа" в РФ, Lada Xray комплектации стандарт стоит в Минске 1 178 817 российских рублей (по курсу Нацбанка), в РФ — от 1 107 000 рублей. Lada Vesta комплектации классик в Минске — 1 075 711 российских рублей, в РФ — от 1 122 000 рублей. При этом Lada Granta седан в Минске стоит несколько дороже — 835 тысяч российских рублей, в РФ — от 680 тысяч рублей.

В среду газета "Ведомости" сообщила, что цены на автомобили Lada в Казахстане оказались ниже, чем в России. В "АвтоВАЗе" в свою очередь пояснили, что модели Lada, которые сейчас продаются в Казахстане, были произведены при более низкой стоимости автокомпонентов и поставлены в страну еще в первом квартале 2022 года, в целом автопроизводитель никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров.

Согласно официальным данным автопроизводителя, Белоруссия наряду с Казахстаном являются для "АвтоВАЗа" одними из основных экспортных рынков.

В четверг президент "АвтоВАЗа" компании Максим Соколов также рассказал, что экспорт автомобилей Lada, несмотря на кризис, продолжается, однако в страны поставляются машины произведенные не позднее первого квартала 2022 года. То есть речь идет о заранее зарезервированных партиях. Экспорт автомобилей Lada новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнется в следующем году и составит, согласно плану на 2023 год, 20 тысяч штук.