КРАСНОДАР, 1 дек — ПРАЙМ. Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу выросло до 315, паромные перевозки работают нестабильно из-за усиления ветра, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Переправа через Керченский пролив приостановила работу

В среду погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 265 машин.

"Из-за действующего в районе пролива штормового предупреждения переправа работает нестабильно. В течение 30 ноября паром "Лаврентий" выполнил три рейса, перевез в Керчь 67 машин и 90 пассажиров. На перехватывающей парковке в поселке Ильич 1 декабря находятся 315 машин, в том числе 158 фур с продуктами питания и товарами первой необходимости", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на стоянке продолжают дежурить волонтеры, работает пункт обогрева. Здесь организовали все необходимое для водителей и пассажиров.

По данным ГУМЧС РФ по Кубани, в четверг с 13.00 в районе Керченской паромной переправы морская логистика осуществляется одним паромом "Лаврентий".

В Telegram-канале Минтранса России сообщается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу Росгидромета, до 21.00 четверга в этой зоне сохранится восточный, северо-восточный ветер 12-17 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха днем +6… +8 градусов, температура воды в море +8… +9 градусов.