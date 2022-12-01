МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в октябре увеличился на 44,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Эксперт сделал прогноз по росту цен на авиабилеты

При этом объем только международных пассажирских авиаперевозок в октябре подскочил на 102,4% год к году, внутренних – снизился на 0,8%.

Также, согласно данным IATA, самый сильный рост в годовом выражении наблюдался на Ближнем Востоке (106,5%) и в Африке (81,1%). Заметный рост наблюдался в Европе (48,7%), Латинской Америке (40%), в Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил 36,8%, в Северной Америке — 31,2%.

"Традиционно к октябрю мы вступаем в более слабый сезон осенних путешествий в Северном полушарии, поэтому очень обнадеживает то, что спрос и предварительные бронирования продолжают оставаться высокими", — приводятся в релизе слова генерального директора ассоциации Вилли Уолша.