МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российские сенаторы предлагают Минтрансу рассмотреть вопрос о конфискации машин нелегальных перевозчиков, поскольку транспорт является орудием правонарушения. В Совфеде сообщили о наличии средств для индексации зарплат бюджетникам

"Рассмотреть вопрос об ужесточении меры по пресечению нелегальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, вплоть до конфискации транспортных средств, которые являются орудием совершения административных правонарушений, по аналогии со статьей 8.28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Транспортировка древесины без оформления в установленном Лесным законодательством порядке сопроводительного документа", — говорится в рекомендациях комитета Совфеда по экономполитике по итогам прошедшего заседания круглого стола, посвященного противодействию нелегальным перевозкам. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Министерству также предлагается законодательно дать определение "нелегальная перевозка пассажиров".

Сенаторы также высказались в поддержку инициативы комитета по транспорту Санкт-Петербурга о внесении в законодательство понятия "регулярная перевозка пассажиров и багажа", к которой предлагается отнести перевозку граждан и багажа с посадкой и высадкой в установленных остановочных пунктах, а также в тех местах, где это не запрещено правилами дорожного движения РФ.

Министерству рекомендуется обсудить меры по решению проблемы злоупотребления автовокзалами (автостанциями) правами в части несвоевременного перечисления средств, полученных от продажи билетов пассажирам. Для этого можно внести в закон "О деятельности по приему платежей физлиц, осуществляемой платежными агентами" изменения, включив в состав платежных агентов автовокзалы (автостанции) и лиц, осуществляющих продажу билетов пассажирам, говорится в документе.

Сенаторы также предлагают внести изменения в отраслевое законодательство, предусмотрев обязанность владельцев объектов транспортной инфраструктуры иметь специальный счет для работы с перевозчиками, запретить направлять денежные средства от продажи билетов пассажирам (кроме своего вознаграждения) на иные расходы. За задержку перечисления выручки предлагается ввести санкции (неустойку).

Кроме того, ведомству рекомендуется продлить срок действия карт водителей, необходимых для использования в тахографах (контрольных устройствах, устанавливаемых на борту транспортных средств и предназначенных для регистрации скорости движения транспортного средства, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа), с 3 до 5 лет. Сенаторы предлагают продлить срок действия средств криптографической защиты информации (СКЗИ), которые являются основными комплектующими тахографов, также на срок с 3 до 5 лет.

Парламентарии также рекомендуют правительству рассмотреть вопрос о приостановлении действия постановления в части установки тахографов на транспортные средства категорий М2 и М3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения), осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в пригородном и междугороднем сообщении, если расстояние между начальными и конечными остановочными пунктами не превышает 50 километров.