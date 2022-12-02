МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск представил новый продукт своей компании — второе поколение грузовиков Tesla. Маск объявил "революцию" в онлайн-цензуре США

"Это слон, который движется как гепард. Он быстро разгоняется, быстро тормозит", — заявил Маск на презентации.

На сцену он выехал за рулем нового грузовика. "Многое прошло за пять лет, но вот мы и снова здесь", — поприветствовал собравшихся предприниматель.

"Эта штука выглядит будто из будущего, она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla", — сказал Маск, пообещав водителям нового транспортного средства, что они будут чувствовать себя на дороге "круче всех".

Модель называется Beast (по-русски "Зверь"). По словам Маска, мощность грузовика в три раза превосходит все доступные тягачи, машина может проехать сотни километров без подзарядки.

Он отметил, что первую партию грузовиков доставят компании Pepsi.