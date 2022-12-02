МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российский рынок беспилотных авиационных систем и воздушных судов ежегодно нуждается в подготовке от 70 до 100 тысяч специалистов, среди которых операторы беспилотников, инженеры-конструкторы и материаловеды, рассказала РИА Новости в кулуарах Конгресса молодых ученых в Сочи вице-президент Инфраструктурного центра "Аэронет" НТИ Маргарита Стоянова. Эксперты рассказали о применении дронов в фермерских хозяйствах

"За последние три года число вакансий с упоминанием беспилотных авиационных систем выросло в 3,5 раза. Вместе с тем Россия находится на втором месте по количеству произведенных беспилотных летательных аппаратов, на первом месте – Китай, на третьем – США. При этом дефицит кадров мы все же наблюдаем. Отрасль нуждается в ежегодной подготовке 70-100 тысяч специалистов, среди которых операторы беспилотников, инженеры-конструкторы, материаловеды, программисты", — сказала Стоянова.

По ее словам, необходимо нарастить темпы и качество подготовки кадров. Например, за счет внедрения технологий виртуальной реальности, которые позволяют решать целый класс проблем. Особенно для должностей, требующих специальных навыков, подкрепленных опытом.

"Если говорить про сферу проектирования беспилотников, то здесь ошибка неопытного инженера может привести к лишнему расходу дорогостоящих материалов, а нарушение технологии изготовления летательного аппарата – к катастрофическим последствиям в период прохождения испытаний изделия. В МГТУ им. Баумана для подготовки кадров разработали VR-тренажер, позволяющий моделировать изделие, формовать его, соблюдая все процедуры, изготовлять изделие и проводить его испытания. Таким образом, мы получаем "цифровой двойник" изделия, что сокращает все издержки производства, помогает отточить навыки специалиста", — добавила эксперт.

Она уточнила, что похожие тренажеры существуют для подготовки операторов БПЛА, например, в МФТИ разработали онлайн-платформу по обучению операторов беспилотников самолетного и мультироторного типа. Именно широкий спектр практических занятий, отработка нештатных ситуаций позволят в кратчайшее время подготовить грамотных специалистов рынка "Аэронет". В этом году будет выпущено порядка тысячи специалистов, получивших среднее профессиональное образование, в следующем году – их число вырастет в 4 раза, подчеркнула эксперт.

"В стране существует 47 учебных заведений среднего специального образования по подготовке кадров в сфере беспилотных авиационных систем. Семь высших учебных заведений, в которых более 30 различных программ подготовки специалистов и бакалавров. И спрос как на кадры, так и на новые образовательные программы, будет только расти", — заключила она.