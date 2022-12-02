МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Паромная переправа Ванино-Холмск, соединяющая материк в Хабаровском крае с островом Сахалин, начала работать в обычном режиме, сообщает краевой главк МЧС. На Сахалине начали рассматривать иск к бывшему оператору "Сахалин — 1"

Циклон пришел в Хабаровский край с 29 ноября. Дул сильный ветер, шел снег, на дорогах образовывался накат, гололед. Осадки прекратились на большей части территории региона 1 декабря. Переправу Ванино-Холмск закрыли из-за непогоды во вторник.

"Работа паромной переправы Ванино-Холмск возобновлена", — говорится в сообщении.

Ранее в Ванинском морском торговом порту сообщили РИА Новости, что переправа должна была начать работу в первой половине дня в пятницу.

Переправа Ванино-Холмск функционирует с 1973 года и позволяет ежегодно перевозить более 12 тысяч тонн грузов и порядка 20 тысяч пассажиров. Жители острова могут добраться до материка с собственным автомобилем. Для грузоперевозчиков это единственный путь доставки товаров на материковую часть. На паром грузы завозятся в вагонах по железной дороге и на грузовых автомобилях.