МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Федеральной пассажирской компании (ФПК) взыскал около 855 миллионов рублей с Российской Федерации в лице министерства финансов за перевозку обучающихся, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. РЖД опровергли информацию о возможных сбоях в продаже билетов

ФПК в этом иске потребовала взыскать с ответчика свои убытки в виде невозмещенных потерь в доходах от перевозки обучающихся. Потери у перевозчика возникли из-за того, что государство предоставляет учащимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений льготы в виде оплаты только 50% стоимости проезда в поездах дальнего следования.

За какой период рассчитаны убытки в этом деле, в материалах суда пока не уточняется.

В 2021-2022 годах суды трех инстанций взыскали с Российской Федерации в лице министерства финансов в пользу ФПК более 398 миллионов рублей аналогичных потерь за 2018 год. По соглашению с Росжелдором, перевозчик для получения субсидии предоставлял ведомству ежемесячно отчеты о своих потерях. В итоге потери компании от предоставления скидки составили около 1,9 миллиарда рублей, а компенсировано ей было только около 1,5 миллиарда рублей. Недостающую сумму перевозчик потребовал взыскать с ответчика.

В том деле суды согласились с доводами истца и его расчетами. Арбитражный суд Москвы, в частности, сослался на позицию Верховного суда, указавшего в одном из аналогичных дел, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".

Федеральная пассажирская компания — национальный железнодорожный перевозчик РФ в дальнем следовании, европейский лидер по пассажирообороту. География работы охватывает 77 субъектов РФ.