Oman Air возобновила полеты в Маскат из Шереметьево
Oman Air возобновила полеты в Маскат из Шереметьево после перерыва из-за пандемии
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Оманский национальный перевозчик Oman Air с пятницы возобновил полеты в Маскат из московского аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Второго декабря национальная авиакомпания Султаната Оман… приступила к выполнению регулярных рейсов в международный аэропорт Шереметьево на Airbus A330-300", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.
Авиасообщение между указанными столицами было восстановлено после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.