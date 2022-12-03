МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Оманский национальный перевозчик Oman Air с пятницы возобновил полеты в Маскат из московского аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Эксперт сделал прогноз по росту цен на авиабилеты

"Второго декабря национальная авиакомпания Султаната Оман… приступила к выполнению регулярных рейсов в международный аэропорт Шереметьево на Airbus A330-300", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.

Авиасообщение между указанными столицами было восстановлено после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.