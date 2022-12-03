НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в субботу утром дали старт совместному производству трамваев в городе Ворсма.

Совместный проект создания российско-белорусских трамваев получил название "МиНиН" (Минск + Нижний Новгород). В Белоруссии подтвердили, что их цены на автомобили Lada не ниже российских

"Нижегородская область входит для нас в десятку важнейших регионов по товарообороту, по количеству интеграционных кооперационных проектов. Мы в очередной раз в этом году перешагнем отметку взаимного товарооборота в 1 миллиард долларов. Но для того, чтобы сделать 2 миллиарда долларов, без таких проектов это невозможно. Поэтому от торговой деятельности — она у нас очень активная, по широкой линейке товаров и вовлеченных отраслей — нужно переходить к реальной кооперации. У нас есть несколько этапов. Первый — это крупнейшие наши производители начали взаимные поставки друг к другу на конвейер: Группа ГАЗ и белорусская группа автокомпонентов, но без реальных кооперационных проектов ничего не получится. И в этом проекте сложилась энергия команд и управленческих решений, которая позволила очень быстро от слов перейти к делу", — сказал посол Белоруссии.

Российско-белорусское предприятие "Нижэкотранс" будет работать на производственных площадях в городе Ворсме Павловского округа. До 2024 года планируется произвести 176 вагонов, из которых 26 трехсекционных для Нижнего Новгорода.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, это один из существенных и важных примеров практического налаживания кооперации. "Сейчас реализуется несколько таких важных интеграционных проектов и проект "МиНиН" внесет существенный вклад в развитие кооперации между Россией и Белоруссией. Важно, что этот проект создаст дополнительные компетенции на Нижегородской земле с точки зрения технологий создания производства этой техники и создаст до 500 рабочих мест", — подчеркнул замминистра. Белоруссия планирует погасить внешний долг тремя валютами

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что старт нового производства был бы невозможен без запуска федерального проекта комплексного развития городского электротранспорта. "Здесь мы получаем до 170 единиц техники только в Нижний Новгород с заменой рельсового хозяйства, полностью новая трамвайная система будет в результате создаваться", — сказал Никитин.

Составы будут использоваться в Нижнем Новгороде при обновлении электротранспортной инфраструктуры города. Глава региона отметил, что внешний облик и интерьеры новых трамваев разработаны специально для Нижнего Новгорода. Трамваи будут удобны и для пожилых людей, и для мам с колясками, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.