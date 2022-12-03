В Нижегородской области запустили проект создания российско-белорусских трамваев "МиНиН"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в субботу утром дали старт совместному производству трамваев в городе Ворсма.
Совместный проект создания российско-белорусских трамваев получил название "МиНиН" (Минск + Нижний Новгород).
"Нижегородская область входит для нас в десятку важнейших регионов по товарообороту, по количеству интеграционных кооперационных проектов. Мы в очередной раз в этом году перешагнем отметку взаимного товарооборота в 1 миллиард долларов. Но для того, чтобы сделать 2 миллиарда долларов, без таких проектов это невозможно. Поэтому от торговой деятельности — она у нас очень активная, по широкой линейке товаров и вовлеченных отраслей — нужно переходить к реальной кооперации. У нас есть несколько этапов. Первый — это крупнейшие наши производители начали взаимные поставки друг к другу на конвейер: Группа ГАЗ и белорусская группа автокомпонентов, но без реальных кооперационных проектов ничего не получится. И в этом проекте сложилась энергия команд и управленческих решений, которая позволила очень быстро от слов перейти к делу", — сказал посол Белоруссии.
Российско-белорусское предприятие "Нижэкотранс" будет работать на производственных площадях в городе Ворсме Павловского округа. До 2024 года планируется произвести 176 вагонов, из которых 26 трехсекционных для Нижнего Новгорода.
Как отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, это один из существенных и важных примеров практического налаживания кооперации. "Сейчас реализуется несколько таких важных интеграционных проектов и проект "МиНиН" внесет существенный вклад в развитие кооперации между Россией и Белоруссией. Важно, что этот проект создаст дополнительные компетенции на Нижегородской земле с точки зрения технологий создания производства этой техники и создаст до 500 рабочих мест", — подчеркнул замминистра.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что старт нового производства был бы невозможен без запуска федерального проекта комплексного развития городского электротранспорта. "Здесь мы получаем до 170 единиц техники только в Нижний Новгород с заменой рельсового хозяйства, полностью новая трамвайная система будет в результате создаваться", — сказал Никитин.
Составы будут использоваться в Нижнем Новгороде при обновлении электротранспортной инфраструктуры города. Глава региона отметил, что внешний облик и интерьеры новых трамваев разработаны специально для Нижнего Новгорода. Трамваи будут удобны и для пожилых людей, и для мам с колясками, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
https://1prime.ru/transport/20221203/839041553.html