МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Правительство России выделит около 270 миллионов рублей на закупку 10 новых троллейбусов для Рязани, это обеспечит жителей города экологически чистым транспортом в новых микрорайонах, сообщается на сайте кабмина. В Нижегородской области начали производить российско-белорусские трамваи

"Принято решение выделить 266,7 миллиона рублей на закупку 10 новых троллейбусов для Рязани. Финансирование позволит обеспечить комфортабельным экологически чистым транспортом около пять тысяч жителей города в новых микрорайонах: Кальное, Канищево, Семчино и в районе улицы Зубковой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди смогут быстрее добираться до центра города. Кроме того, низкопольные троллейбусы обеспечат комфортное передвижение для маломобильных граждан, пенсионеров и мам с колясками.