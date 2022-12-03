Правительство выделит средства на закупку новых троллейбусов для Рязани
Правительство выделит около 270 миллионов рублей на закупку новых троллейбусов для Рязани
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Правительство России выделит около 270 миллионов рублей на закупку 10 новых троллейбусов для Рязани, это обеспечит жителей города экологически чистым транспортом в новых микрорайонах, сообщается на сайте кабмина.
"Принято решение выделить 266,7 миллиона рублей на закупку 10 новых троллейбусов для Рязани. Финансирование позволит обеспечить комфортабельным экологически чистым транспортом около пять тысяч жителей города в новых микрорайонах: Кальное, Канищево, Семчино и в районе улицы Зубковой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что люди смогут быстрее добираться до центра города. Кроме того, низкопольные троллейбусы обеспечат комфортное передвижение для маломобильных граждан, пенсионеров и мам с колясками.