НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — ПРАЙМ. Инвестиции в размере 250-270 миллиардов рублей потребуются на реализацию проекта модернизации электротранспорта в 10 городах России, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Правительство выделит средства на закупку новых троллейбусов для Рязани

Заместитель председателя правительства РФ в субботу проверил, как в Нижнем Новгороде ведутся работы по обновлению инфраструктуры в рамках федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта.

"Проект масштабный, в нем участвует 10 городов. Основной сутью является замена трамваев на современные, низкопольные, бесшумные. Параллельно идет реконструкция, а где-то и строительство новых трамвайных путей и запуск современных российских электробусов с инфраструктурой по их обслуживанию. По деньгам это порядка 250-270 миллиардов рублей, это объем инвестиций, по срокам это 3-5 лет. Нижний Новгород первым начинает строительно-монтажные работы", — сказал Григоренко.

Он отметил, что в 10 городах — участниках проекта замене подлежат более 500 вагонов трамваев. Также планируется запуск "нескольких сот электробусов с как минимум 30 зарядными станциями в этих городах".

"Важным моментом является то, что во всех 10 городах запускается цифровая платформа управления общественным транспортом. Это мониторинг общественного транспорта, полный контроль билетной выручки, современные информационные табло с информацией о том, когда подойдет трамвай и автобус на конкретную остановку", — отметил Григоренко.

Вице-премьер также проверил, как ведутся в Нижнем Новгороде работы в рамках федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта.

"Нижний Новгород первым (из 10 регионов-участников проекта комплексного развития городского электротранспорта) начинает строительно-монтажные работы", — заявил он. В Нижегородской области начали производить российско-белорусские трамваи

Григоренко отметил, что реализация проекта модернизации предусматривает строительство и реконструкцию трамвайных путей, закупку новых современных трамваев и электробусов, комплексное благоустройство прилегающей территории и остановочного пространства.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал происходящие перемены "революционными", отметив, что "таких этапов в истории Нижнего Новгорода было 4 или 5, начиная с первого трамвая, который был запущен в 1896 году". "По сути, мы строим трамвайную сеть с нуля. То есть депо будут полностью реконструированы, и контактные сети, и рельсовое хозяйство", — сказал Никитин.

"Мы являемся регионом, масштаб проекта которого самый большой, и мы стараемся быть первыми по срокам — и по подвижному составу, и по работам по реконструкции", — подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Он отметил, что работа общественного транспорта вызывает много вопросов у нижегородцев, и для того, чтобы жители города были довольны, нужно соблюдать расписание и поменять изношенный парк, в первую очередь это касается трамваев и троллейбусов.

"Мы будем развивать и электробусное движение, обеспечивать пассажирские перевозки необходимым количеством квалифицированного персонала", — добавил Никитин. В Москве построят завод по выпуску аккумуляторов для электротранспорта

Выездную проверку устроили на участке вдоль улицы Коминтерна в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где замена трамвайных путей идет с 1 ноября. Из 2,2 километра путей уже заменено около 1 километра рельсов. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, износ рельсов на участке был настолько сильным, что скорость трамваев ограничили до 5 километров в час.

Всего в будущем году в Сормовском и Московском районах предстоит заменить 16 километров путей. Работы проводятся в рамках пятилетнего концессионного соглашения с компанией "Экологические проекты" — в него также входит закупка 170 новых трамваев, замена 149,3 километра путей, ремонт 15 тяговых подстанции и трех трамвайных депо.

Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года правительство России одобрило модернизацию городского электротранспорта в десяти городах России — в Курске, Нижнем Новгороде, Саратове, Краснодаре, Красноярске, Южно-Сахалинске, Липецке, Перми, Ростове-на-Дону и Ярославле. Речь идет о замене трамвайных путей, поставках трамвайных вагонов, электробусов, строительстве зарядных станций, создании единого центра мониторинга и управления транспортной системы в городе. Строительно-монтажные работы начались уже в текущем году и продлятся до 2027 года.