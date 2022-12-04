МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении дополнительных машин скорой помощи и школьных автобусов по субъектам РФ, всего в регионы поступит более 2 тысяч таких автомобилей, сообщили в пресс-службе кабмина. Регионы с маршрутами для людей с ограниченными возможностями получат помощь

"По поручению президента (РФ, Владимира Путина — ред.) правительство продолжает работу по обновлению парка машин скорой помощи и закупке школьных автобусов. В начале 2023 года в регионы дополнительно поступит более 2 тыс. таких автомобилей. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится а сообщении на сайте кабмина.

На заседании правительства 10 ноября Мишустин сообщил, что автомобили необходимо закупить до конца текущего года и доставить их в регионы уже в первом квартале 2023 года.

"Из федерального бюджета на эти цели дополнительно выделено 7,2 млрд рублей, из которых на закупку школьных автобусов пойдёт 3 млрд рублей. Это позволит приобрести более 1,1 тыс. новых машин. Большинство автобусов будет направлено в сельские районы, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы", — отмечается в сообщении.

Остальные 4,2 млрд рублей предусмотрены на закупку автомобилей скорой помощи. На эти деньги будет приобретено 937 машин для сельских поселений, в том числе посёлков городского типа и малых городов страны.

Обновить парк школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в течение 2021–2024 годов правительству поручил президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию в 2021 году.