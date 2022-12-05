МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. На территории аэродрома под Рязанью из-за взрыва загорелся бензовоз, согласно предварительным данным, три человека погибли, еще шесть пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ярославле

"Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли", — сказал он.

Он также добавил, что из-за возгорания и взрыва бензовоза пострадал самолет. Обстоятельства происшествия выясняются.