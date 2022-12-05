Прилетевший из Астаны Boeing совершил аварийную посадку в "Шереметьево"
Boeing из Астаны аварийно сел в "Шереметьево" из-за технической неисправности в понедельник
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Пассажирский Boeing 737-300, следовавший из Астаны (Казахстан) совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" в связи с технической неисправностью в гидросистеме, пострадавших нет, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика отказа левой гидросистемы выполнил экстренную посадку Boeing 737-300 сообщением Астана — Москва", — отметил источник.
Как подчеркнул собеседник агентства, самолет, по предварительным данным, принадлежит авиакомпании SCAT Airlines.
Посадка осуществлялась в штатном режиме, пассажиры не пострадали, добавил он.