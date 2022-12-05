МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Пассажирский Boeing 737-300, следовавший из Астаны (Казахстан) совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" в связи с технической неисправностью в гидросистеме, пострадавших нет, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. "Аэрофлот" временно отключит фильмы и музыку в своих самолетах

"В аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика отказа левой гидросистемы выполнил экстренную посадку Boeing 737-300 сообщением Астана — Москва", — отметил источник.

Как подчеркнул собеседник агентства, самолет, по предварительным данным, принадлежит авиакомпании SCAT Airlines.

Посадка осуществлялась в штатном режиме, пассажиры не пострадали, добавил он.