СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Керченская переправа простаивает из-за сильного ветра, улучшение погоды и запуск паромного сообщения ожидается во вторник, заявил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. На Крымском мосту открыли движение транспорта по отремонтированной части

"С субботы у нас по Керченскому проливу штормовое предупреждение. Паромная переправа уже несколько дней у нас стоит. Со вторника есть вероятность уменьшения ветра и возобновления работы паромной переправы", — сказал Лукашенко в эфире "Россия 24".

Грузовики, проезд которых по Крымскому мосту после теракта пока невозможен, могут использовать альтернативный сухопутный маршрут — через Херсонскую и Запорожскую области и ДНР, напомнил он.

Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу в воскресенье выросло до 370, сообщили ранее в оперативном штабе Краснодарского края.