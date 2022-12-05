МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Иранская сторона будет экспортировать в Россию свои товары через порт Оля и порт группы компаний ВТС в Астрахани, а также через порт в Махачкале, передает агентство Tasnim со ссылкой на Организацию морского флота Ирана. В Иране призвали российские нефтегазовые компании открыть офисы в Ширазе

"В целях реализации общей политики правительства по развитию зарубежной торговли с Россией и другими странами Прикаспийского региона расширено число конечных пунктов для иранского экспорта. В настоящий момент в России, помимо порта Солянка, к списку… прибавились три порта: порт в Махачкале и порты группы компаний ВТС, а также порт Оля в Астрахани", – цитирует агентство заявление морской организации.

Отмечается, что данное решение было принято в целях ускорения процессов погрузки и разгрузки товара, а также увеличения объема судоходства в портах России. Иранское ведомство морского флота также прогнозирует ускорение доставки товаров и повышение объема поставок в Россию.