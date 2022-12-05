МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российские ведомства утвердили профессиональный стандарт для специалистов в сфере квантовых коммуникаций, сообщили РЖД. РЖД опровергли информацию о возможных сбоях в продаже билетов

"В России официально появится новая "квантовая" профессия. Для специалистов в сфере квантовых коммуникаций впервые утвержден профессиональный стандарт! РЖД совместно с АНО "Центр обеспечения цифровой трансформации" разработали первый профстандарт "Специалист по монтажу и технической эксплуатации квантовых сетей". Он утвержден Минтруда России и зарегистрирован Минюстом России, вступит в силу с 1 марта 2023 года", — говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД в понедельник.

Отмечается, что в процессе разработки учли актуальные требования работодателей и их видение перспектив развития сферы квантовых коммуникаций. "Уже через несколько лет эксперты ожидают настоящий технологический прорыв в сфере квантовых технологий. Появление новых устройств полностью изменит нашу жизнь, как раньше это уже сделали компьютеры, интернет, мобильные телефоны", — добавляется в сообщении.

Наличие профстандарта, говорится в сообщении, поможет молодежи эффективнее спланировать свое обучение и будущий карьерный рост, а действующим специалистам – выбрать дополнительные образовательные программы для повышения квалификации.

Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным в развитии квантовых коммуникаций. Компания создала департамент квантовых коммуникаций и управляющий комитет по реализации дорожной карты. Она предусматривает реализацию до 2024 года более 120 мероприятий и проектов, направленных, в частности, на развитие технологий оптоволоконных, атмосферных и спутниковых квантовых коммуникаций, создание коммерческих квантовых сетей связи и соответствующего специального оборудования, разработку абонентских устройств, развитие квантового интернета вещей, а также мероприятия по формированию рынка и экосистемы отечественного образования, науки и промышленности.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в августе 2020 года в интервью РИА Новости объяснял, почему именно компания занимается развитием квантовых технологий. По его словам, они объединяют в себе ряд элементов, которые крайне необходимы железным дорогам и дадут им возможность перейти на новый уровень.