С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates с 15 декабря увеличит частоту полетов из Санкт-Петербурга в Дубай с четырех до семи в неделю, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково). В калининградском аэропорту "Храброво" возобновили прямые рейсы в Анталию

"С 15 декабря из аэропорта Пулково авиакомпания Emirates увеличит частоту полетов в Дубай с четырех до семи в неделю", — говорится в сообщении.

Перелеты будут выполняться на воздушном судне Boeing 777-300 ER.

Отмечается, что Дубай входит в топ-5 самых популярных международных направлений из аэропорта Пулково с начала года.

Пулково занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.