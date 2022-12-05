ПЕКИН, 5 дек — ПРАЙМ. Железнодорожные компании из России и Китая успешно налаживают регулярное движение, наращивают объем перевозок через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское — Тунцзян, заявил РИА Новости генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков. В Харбине перенесли международную торгово-экономическую ярмарку

Почти три недели прошло с момента открытия грузового сообщения по новому железнодорожному мосту через Амур на российско-китайской границе, отметил генконсул. "К настоящему времени уже можно сказать, что железнодорожные компании двух стран успешно налаживают по нему регулярное движение, постепенно наращивая объем перевозок", — сказал Ощепков.

По его словам, в настоящее время основной объем грузов составляют уголь и железная руда. "Ожидаем, что со временем номенклатура российского экспорта будет расширятся, для этого имеются технические условия на китайской станции", — добавил он.

Ранее в дипмиссии сообщили, что 15 ноября российский локомотив совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское — Тунцзян. В генконсульстве отметили, что общая протяженность трансграничного железнодорожного мостового соединения через реку Амур составляет более двух километров. Его проектная пропускная способность рассчитана на 21 миллион тонн грузов в год.