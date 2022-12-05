КРАСНОДАР, 5 дек — ПРАЙМ. Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу сократилось до 317, паромные перевозки работают нестабильно из-за усиления ветра, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды

В воскресенье погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 370 машин.

"Из-за неблагоприятных погодных условий паромные перевозки пассажиров, машин и железнодорожных вагонов через пролив не осуществляли. На перехватывающей парковке в поселке Ильич 5 декабря находятся 317 машин. Водителям фур с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на парковке продолжают дежурить волонтеры. Для водителей и пассажиров с 10.00 до 22.00 работает столовая, есть пункт обогрева.

В Telegram-канале Минтранса России сообщается, что ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 4 по 5 декабря паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись. По проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера понедельника ожидается восточный ветер 15-20 м/с, местами порывы до 24 м/с, без осадков, видимость хорошая, волна 80-130 см, температура воздуха днем +0-2°С, температура воды в море +6°С.