МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. TotalEnergies и Air France-KLM сегодня сообщили, что подписали договор о намерениях, касающийся поставок так называемого экобезопасного авиационного топлива (SAF) в течение 10 лет начиная с 2023 года. Глава BP назвал водород топливом будущего

Как говорится в заявлении, топливо будет производиться на биоперерабатывающих предприятиях и позволит сократить суммарные углеродные выбросы как минимум на 80% по сравнению с традиционными горючими видами топлива.

По условиям сделки, TotalEnergies поставит более 1 млн кубических метров, или 800 000 тонн SAF, в основном для рейсов из домашних стран Air France-KLM — Франции и Нидерландов.

В октябре TotalEnergies объявила о двух обязывающих договорах с Neste и DG Fuels с общим объемом поставок в 1,6 млн тонн. Она стремится диверсифицировать поставки, чтобы к 2030 году достичь цели по сокращению выбросов углекислого газа на 30% по сравнению с уровнями 2019 года.