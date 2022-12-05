МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливающий правила прохода судов и в том числе и иностранных военных кораблей, через внутренние морские воды Северного морского пути (СМП). Путин расширил перечень разрешенных валютных операций между резидентами

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Представляется целесообразным установить изменениями, вносимыми в указанный федеральный закон, необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна запроса о выдаче разрешения на проход через внутренние морские воды в акватории СМП, направляемого по дипломатическим каналам не позднее, чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода", — было сказано в пояснительной записке к закону.

Также отмечалось, что во внутренних морских водах в акватории Северного морского пути без цели захода в морской порт, военно-морскую базу или пункт базирования военных кораблей может находиться не более одного иностранного военного корабля или другого государственного судна, если иное не предусмотрено специальным решением правительства РФ.

"Во время захода во внутренние морские воды в акватории Северного морского пути без цели захода в морской порт, военно-морскую базу или пункт базирования военных кораблей иностранные подводные лодки и другие подводные транспортные средства должны следовать на поверхности и под своим флагом", — сказано в пояснительных материалах.