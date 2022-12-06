Компания из Москвы разработала новый чип для гражданской авиации
Компания "Бутис" из Москвы разработала новый радиочастотный фильтр разработки для авиации
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Новый радиочастотный фильтр разработки столичной компании проходит испытания в составе бортовой антенны самолета гражданской авиации, он может заместить импортные аналоги и улучшить качество приема полезных радиосигналов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"За 2022 год компания ("Бутис" — ред.), локализованная на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", успешно освоила технологию по изготовлению термокомпенсированных ПАВ-фильтров с применением инновационных пьезоэлектрических подложек. Сейчас такой фильтр проходит испытания в составе бортовой антенны пассажирского самолета. В дальнейшем данные разработки найдут применение в российских навигационных спутниковых системах гражданской авиации", — цитируют в сообщении руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского.
Отмечается, что главная особенность термокомпенсированного фильтра состоит в том, что он меньше реагирует на перепады температур, поэтому дает более стабильную связь и чистый радиосигнал.