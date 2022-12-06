КРАСНОДАР, 6 дек — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа, приостановленная из-за усиления ветра, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды

"С 11.20 морская логистика в районе Керченской паромной переправы восстановлена, работает 2 парома", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. Накануне администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 317.