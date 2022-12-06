МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при участии РЖД и заинтересованных грузоотправителей рассмотреть изменение тарифов на перевозки грузов в контейнерах в морские порты на Дальнем Востоке и Северо-Западе России, а также в обратном направлении. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. РЖД продлили скидку на контейнерные перевозки с Дальнего Востока

Как уточняется, пересмотру подлежат тарифы на следующий год.

Правительство выступит с докладом президенту о проделанной работе до 15 января.

Кроме того, глава государства поручил принять меры для увеличения до конца года количества поездов, вывозящих с Дальнего Востока грузы. Как отмечается, к перевозке необходимо привлечь еще по три поезда в сутки "при снижении объемов вывоза угля в этом направлении не более чем на 800 тысяч тонн". Путин назвал Евразию локомотивом мирового экономического развития

Помимо этого, РЖД и кабмин должны обеспечить вывоз в восточном направлении дополнительных объемов угля в для компенсации снижения вывозимых объемов.

Срок исполнения — до 15 апреля 2023 года. Доклад по этому поручению будет представлен до 30 апреля.