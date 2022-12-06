МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Пассажирам авиакомпаний грозит повышение цен на билеты по мере продвижения отрасли к целевым нулевым чистым выбросам диоксида углерода к 2050 году. Об этом заявил во вторник глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш. Турагентство сообщило о начале прямых перелетов из Владивостока в Таиланд

Гендиректор IATA, членами которой является большинство крупнейших авиакомпаний мира, призвал к более быстрым действиям в Европе для увеличения объем производства экологически чистого авиационного топлива (SAF), которое сейчас в дефиците.

Тарифы на авиаперевозки уже подскочили в этом году в результате повышения цен на традиционное авиационное топливо, которое производится на основе ископаемого сырья.

"Нельзя ожидать, что отрасль, получающая в среднем 1 доллар прибыли с каждого клиента, сможет принять на себя рост цен, который мы наблюдаем", — сказал Уолш журналистам на ежегодном брифинге для СМИ.

"В будущем, когда мы увидим рост стоимости углерода (в виде квот на выбросы)… это должно отразиться на ценах на билеты, поскольку отрасль переходит к нулевому уровню (выбросов). Авиалинии не смогут покрыть возросшие расходы", — добавил он.

Уолш высоко оценил усилия США по увеличению производства экологически чистого топлива, что явно контрастирует с возражениями европейцев о том, что новые американские стимулы могут создать неравные условия игры.

"В США признают, что экологически чистое авиационное топливо является частью решения проблемы, и они уделяют большое внимание увеличению производства", — сказал Уолш.

Он назвал "бессмыслицей" действия ЕС, направленные на то, чтобы обязать аэропорты предлагать все большее количество SAF, которое не является широко доступным.

"Европейский ответ на проблему выглядит как наказание", — сказал он.

В июле Европейский парламент поддержал правила по авиационному топливу, которые устанавливают обязательные цели по замене керосина на менее загрязняющие виды топлива, а также расширяют определение того, каким может быть "зеленое" топливо.