МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai с 20 января 2023 года запускает ежедневные рейсы из Дубая в Санкт-Петербург, говорится в сообщении авиакомпании. Алжир намерен увеличить число прямых рейсов в Россию

"Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге с 20 января 2023 года начнет принимать рейсы Flydubai из терминала 2 Международного аэропорта Дубая. В настоящее время рейсы планируется выполнять на самолетах ​ Boeing 737 MAX. Время полета по этому маршруту составит шесть часов 50 минут", — отмечается в сообщении перевозчика.

"Это второй перевозчик, который будет выполнять ежедневные полеты в Дубай (ОАЭ) из Санкт-Петербурга", — сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

Всего с конца января следующего года из аэропорта "Пулково" будет выполняться 14 рейсов в неделю в Дубай, отмечает управляющая компания, добавляя, что Дубай входит в ТОП-5 наиболее популярных международных направлений из аэропорта "Пулково". Эксперт сделал прогноз по росту цен на авиабилеты

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

Flydubai запустила первые рейсы в Россию в 2010 году и в настоящее время выполняет полёты в восемь российских городов.