МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. РЖД ввели скидки 40% в купе на новогодние праздники, приобрести их могут пассажиры поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба компании. Перевозки пассажиров на сети РЖД выросли за 11 месяцев

"Пассажиры поездов дальнего следования могут приобрести билеты в купейные вагоны ряда поездов, отправляющихся 30 и 31 декабря, со скидкой 40%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что акция действует при покупке билетов на поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Пензу, Самару, Саратов, Чебоксары. Совершить поездки со скидкой можно также из Санкт-Петербурга в Самару, Уфу, Казань, Адлер, Волгоград, а также по ряду других маршрутов.

Полный список поездов доступен на сайте РЖД.