МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus не сможет достигнуть прогнозируемого ею в 2022 году уровня поставок, сообщается в пресс-релизе компании. Airbus начала производство самолетов A321 в Китае

"Учитывая ноябрьский уровень поставок в 68 самолетов и сложную операционную среду, Airbus считает, что ее цель достичь около 700 поставок в 2022 году невыполнима. Ожидается, что окончательная цифра не будет существенно ниже поставленной цели", — говорится в сообщении компании.

Тем не менее поставки Airbus за ноябрь увеличились по сравнению с октябрем на 8 самолетов, или на 13% — до 68 единиц. С начала года было поставлено 565 самолетов, следует из данных на сайте компании.

Заказы компании за прошедший месяц упали в 6,1 раза в месячном выражении — до 29 единиц. Таким образом, число заказов с начала года выросло до 1062 самолетов.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.