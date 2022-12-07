МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Резидент ТОР "Чукотка" компания "Каюр" запустила в Анадырском районе Чукотки пассажирские и грузовые перевозки на снегоболотоходах, сообщает правительство региона. На Чукотке начали проверку из-за масштабного разлива нефтепродуктов

В регионе остро строит вопрос транспортной доступности населенных пунктов. Из-за сурового климата дороги с покрытием есть только в городах и прилегающих поселках. На остальной территории региона используются зимники — дороги без покрытия, на которых движение возможно только зимой по укатанному снегу. С наступлением осени и зимой в регион приходят циклоны, дуют штормовые и ураганные ветра, из-за чего авиасообщение на Чукотке часто нарушается.

"Компания "Каюр" приступила к оказанию услуг по перевозкам пассажиров и грузов в Анадырском районе. Резидент ТОР "Чукотка" организовал работу нового предприятия в круглогодичном режиме за счет приобретения двух снегоболотоходов, способных преодолеть бездорожье в любой сезон. В год планируется перевозить не менее 100 тонн грузов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в проект вложено 11,6 миллиона рублей.

Снегоболотоходы "Хищник" разработаны специально для эксплуатации в сложных условиях. Грузоподъемность каждой машины около 1,5 тысячи килограммов, также в нем могут разместиться до 12 пассажиров. За счет шин сверхнизкого давления вездеход может двигаться, не повредив почвенно-растительный покров. Техника способна проехать по болотистому мелководью или болоту, переплыть реку или небольшое озеро, не проваливаясь, пересечь снежную целину.

По словам гендиректора ООО "Каюр" Кирилла Куликова, запуск проекта позволил значительно удовлетворить потребности жителей Чукотки в перевозке пассажиров и доставке грузов по доступной стоимости. Ранее в статусе резидента ТОР "Чукотка" предприниматель запустил пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом.

По соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока резиденты ТОР "Чукотка" реализуют 64 проекта. Вложено 82,4 миллиарда рублей, создано около 2 тысяч рабочих мест.