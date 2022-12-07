МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. России в ближайшие пять-семь лет по предварительным оценкам понадобится 140-160 тысяч операторов и инженеров-конструкторов дронов, считает кандидат технических наук и ведущий инженер университета ИТМО Михаил Удров. Минобрнауки просубсидирует трудоустройство "цифровых специалистов"

"Беспилотные авиационные системы уже используются в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и развлечений. Спрос на операторов и инженеров-конструкторов дронов будет только расти. По предварительным оценкам, в ближайшие пять-семь лет в России понадобится 140-160 тысяч таких специалистов. Но это специфические профессии, требующие определённой подготовки", — приводятся слова Удрова в исследовании "Лаборатории Касперского", результаты которого есть у РИА Новости.

Согласно исследованию, больше половины россиян (61%) согласны с тем, что в результате активного применения гражданских дронов в различных сферах жизни появилась необходимость в новых профессиях.

"В первую очередь нужны пилоты дронов. В этом уверены 77% респондентов. Вторая по значимости профессия в этой сфере — оператор систем противодействия беспилотникам. В её необходимости убеждены 57% россиян. Это логично, ведь наряду с развитием рынка дронов развивается и рынок решений для противодействия им. Поэтому нужны люди, которые умеют управлять подобными системами", — отмечается в исследовании.

Больше половины опрошенных (55%) считают важной профессию консультанта по применению дронов, 40% — регулировщика движения в воздушном пространстве, что указывает на необходимость появления систем мониторинга трафика дронов. В том, что потребуются юристы, разбирающиеся в законодательстве в области применения дронов, убеждены 38%. Трети (32%) респондентов актуальной кажется профессия пилота-фотокорреспондента, четверти (23%) — строителя инфраструктуры для дронов.

"Отрасль продолжает развиваться несмотря ни на что, и, как следствие, растёт спрос на различных специалистов в этой области. Мы сами зачастую стараемся нанимать людей с опытом разработки программной или аппаратной части дронов или робототехнических комплексов. Смотрим и на то, есть ли опыт пилотирования беспилотников", — отметил руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров.