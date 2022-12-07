СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — ПРАЙМ. Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым АО ТК "ГрандСервисЭкспресс" (ГСЭ) с 1 января 2023 года проиндексирует тарифы в плацкарте, купе и СВ на 8,1%, сообщили РИА Новости в компании. "ГрандСервисЭкспресс" запустит дополнительный поезд из Москвы в Крым

"Стоимость проезда в классах обслуживания купе, СВ и люкс компании устанавливают самостоятельно, с учетом уровня инфляции и роста издержек. Несмотря на опережающий рост индекса потребительских цен в 2022 году (прогнозируется в размере 13,9%), ГСЭ принял решение увеличить тарифы во всех классах обслуживания ниже этого уровня — на 8,1%", — сообщили в пресс-службе, отметив, что тариф изменится с 1 января 2023 года.

Стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах ограничивается государством, а предельно возможная индексация таких тарифов ежегодно объявляется ФАС России (на 2023 год это 8,1%), отметили в ГСЭ.

В компании напомнили, что для купе и СВ действует динамическая система ценообразования, билеты, приобретенные заранее, будут обходиться дешевле. Пассажиры имеют возможность купить билеты максимально выгодно за 90 дней до поездки.