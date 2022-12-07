МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ установило возможность регистрации прав на самолеты для иностранных "дочек" российских организаций, сообщает кабмин. Правительство продолжит поддержку российских авиаперевозчиков

"Правительство установило возможность регистрации прав на самолеты для иностранных "дочек" российских организаций. Отечественные авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у зарубежных "дочек" российских юридических лиц", — говорится в сообщении.

Как уточняется, документ позволит зарубежным "дочкам" российских организаций регистрировать права собственности на принадлежащие им самолеты в Едином государственном реестре прав на воздушные гражданские суда и сделок с ними. Основанием для регистрации послужат копии учредительных и правоустанавливающих документов. Страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов также будет осуществляться на территории РФ.

"Решение принято из-за санкционного давления, которое затронуло зарубежные "дочки" российских юридических лиц. Подписанное постановление поможет избежать проблем с дальнейшей эксплуатацией их самолетов, а также позволит сохранить парк воздушных судов для пассажирских авиаперевозок", — отмечает кабмин.

Ранее правительство определило порядок дальнейшей эксплуатации иностранных самолётов российскими перевозчиками, установив возможность для отечественных авиакомпаний зарегистрировать права собственности на самолёты, взятые в лизинг или аренду у зарубежных партнеров.