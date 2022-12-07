МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. РЖД в рамках решения вопроса с невывозом грузов с Дальнего Востока до 10 декабря не принимают к перевозке порожние контейнеры в этом направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РЖД решили проблему вывоза грузов в контейнерах с Дальнего Востока

"В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта с 1 по 10 декабря временно ограничен приём к перевозке порожних контейнеров в направлении Дальнего Востока для оптимизации использования железнодорожной инфраструктуры и обеспечения необходимого объёма перевозок грузов", — сообщили в РЖД.

Тема с вывозом контейнеров с Дальнего Востока поднималась последнее время достаточно часто. Вопрос обсуждался и в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством в середине ноября текущего года. Там министр транспорта Виталий Савельев докладывал, что в текущих экономических условиях происходит изменение логистических направлений и товарные потоки развернулись с западных направлений на восток. Министр называл ряд обсуждаемых мер для решения ситуации.

РЖД ближе к концу ноября сообщали в своем Telegram-канале, что совместно с Минтрансом РФ и компаниями принят ряд мер, способствовавших увеличению вывоза импортных контейнеров с Дальнего Востока практически на 30%. В частности, запущено еще три контейнерных поезда в сутки на фитинговых платформах в восточном направлении. По мере их прибытия в порты будет расти и обратная загрузка.

Путин в ходе совещания с членами правительства позднее отмечал, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов в целом меняется к лучшему, но их количество будет нарастать в следующем году, поэтому необходимо уделять внимание этому направлению. Савельев на этом же заседании говорил, что Минтранс России продолжает выработку мер, в том числе в части тарифов, для системного решения вопроса с ввозом контейнеров с Дальнего Востока. РЖД в начале декабря сообщили, что решили проблему вывоза грузов в контейнерах из портов Дальнего Востока.