РЖД и Туркменские железные дороги разовьют перевозки по МТК "Север-Юг"
РЖД и Туркменские железные дороги разовьют перевозки по МТК "Север-Юг" и инфраструктуру
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. РЖД и Туркменские железные дороги посотрудничают в развитии перевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг" и в строительстве инфраструктуры, следует из сообщения российской компании.
Программу развития сотрудничества на 2023-2025 годы подписали глава РЖД Олег Белозёров и председатель агентства "Туркмендемирёллары" (Туркменские железные дороги) Азат Атамурадов.
"Документ предусматривает взаимодействие в следующих направлениях: развитие перевозок и логистических сервисов, в том числе организацию регулярного контейнерного сервиса по восточному маршруту международного транспортного коридора "Север–Юг" и маршрутного поезда, обеспечивающего минимальный срок доставки сельхозпродукции, сырьевых и промышленных грузов между Туркменистаном и Россией; строительство, модернизация и реконструкция инфраструктуры", — говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.
Среди направлений сотрудничества указаны также развитие кадрового потенциала и цифровизация.
"Кроме того, документ предполагает возможность открытия представительства РЖД в Туркменистане и представительства "Туркмендемирёллары" в России", — добавляется в сообщении.