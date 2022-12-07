С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" с начала 2022 года превысил 17 миллионов человек, при этом за 11 месяцев 2021 года аналогичный показатель находился на отметке в 16,7 миллиона, следует из сообщения пресс-службы ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). Минтранс изучит запросы от иностранных перевозчиков на рейсы в "Пулково"

"С начала 2022 года пассажиропоток аэропорта "Пулково" демонстрирует уверенный рост. Сегодня, 7 декабря, в Международный день гражданской авиации число обслуженных с начала года пассажиров превысило 17 миллионов человек", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2021 году составил 18,1 миллиона человек, а за 11 месяцев прошлого года — 16,7 миллиона.

Самыми популярными направлениями по России за этот период стали: Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара. Наиболее востребованными международными направлениями с начала года стали: Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Бишкек и Хургада.

Отмечается, что международная маршрутная сеть аэропорта "Пулково" с начала года увеличилась за счет развития направлений в страны Азии и Ближнего Востока. Так, из аэропорта "Пулково" с 30 октября авиакомпания SCAT Airlines запустила рейсы в Астану, с 1 ноября AlMasria Universal Airlines запустила рейсы в Шарм-эль-Шейх, с 3 ноября AZUR air — рейсы на Шри-Ланку (Коломбо).

С 15 декабря Emirates увеличит частоту полетов в Дубай с четырех до семи в неделю, авиакомпания Flydubai с 20 января 2023 года запустит из Пулково ежедневные рейсы в Дубай. Pegasus Airlines в рамках зимнего расписания увеличил частоту полетов в Стамбул до 7 рейсов в неделю, Turkish Airlines выполняет рейсы в Стамбул 14 раз в неделю, в Анталью – 4 раза в неделю, с 16 и 17 декабря "Аэрофлот" запустит рейсы в Стамбул и Анталью.

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.