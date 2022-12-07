МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минтранс России предлагает увеличить портовый инвестиционный сбор в 2023 году до 6,9 миллиарда рублей с ранее запланированных на этот период 6 миллиардов, в 2024 году сбор может составить 7,3 миллиарда рублей, а в 2025 году — 6,4 миллиарда, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минтранс продолжит работать над решением ситуации с грузами из ДФО

"Утвердить требуемый размер инвестиционного портового сбора на 2023 год – 6 864,76 млн рублей, на 2024 год – 7 349,12 млн рублей, на 2025 год – 6 390,57 млн рублей", — говорится в документе.

Согласно действующему приказу Минтранса, объем портового инвестсбора на 2022 год составляет 5,2 миллиарда рублей, на 2023 год — 6 миллиардов, на 2024 год — 7,5 миллиарда рублей. Проект нового документа включает в себя пункт о признании этого приказа утратившим силу.

Инвестиционный портовый сбор взимается с 2021 года с судов заграничного плавания и направлен на модернизацию портовой инфраструктуры, находящейся в федеральной собственности. Его размер определяется по согласованию с Федеральной антимонопольной службой. Сбор не взимается с судов, заходящих в порт без осуществления операций с грузами и обслуживания пассажиров, а также с транзитных и судов, повторно заходящих в порт после выхода из него по решению капитана порта или для девиационных работ.