МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Военные железнодорожники Центрального военного округа завершили сооружение земляного полотна в ходе реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на Дальнем Востоке, сообщает в четверг пресс-служба ЦВО. РЖД и Туркменские железные дороги разовьют перевозки по МТК "Север-Юг"

"Военнослужащие железнодорожных войск Центрального военного округа завершили сооружение земляного полотна на шести объектах вверенного участка реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Всего в ходе проведения работ было перемещено более 1,2 миллиона кубических метров грунта", — говорится в сообщении.

Уточняется, что возведение земляного полотна проводилось на перегонах разъездов Дрогошевск-Скалистый, Скалистый-Червинка, Тунгала-Камнега, Дугда-Нора, а также двухпутных вставок различной протяженностью на перегонах Камнега-Тангомен, Разъезд 2905-Нора.

В строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад военного округа. В районах выполнения задач развернуты временные городки для комфортного проживания личного состава. В общей сложности к работам было привлечено около 500 военнослужащих и более 400 единиц специальной техники, добавили в военном ведомстве.

БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую Гавань. Общая протяженность сейчас — 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, реконструкция восточной ветки БАМа увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок.