МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские ретейлеры получили возможность перевозить по железной дороге купленную на бирже рыбу по субсидируемым тарифам, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Путин упростил ретейлерам правила покупки уходящего иностранного бизнеса

"Ретейлеры могут транспортировать купленную на бирже рыбу по субсидируемым тарифам. Теперь торговые сети могут приобретать ее напрямую, а не у посредников", — говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что биржевая торговля рыбной продукцией в РФ находится на начальном этапе, поэтому в качестве меры стимулирования ФАС предложила установить субсидируемые тарифы на перевозку рыбной продукции железнодорожным транспортом.

Эта мера предусмотрена в соответствующем постановлении правительства, вступившем в силу в ноябре. Согласно сообщению, она направлена на развитие биржевой торговли и увеличение номенклатуры продукции, а также расширение линейки покупки рыбы для торговых сетей и других участников рынка.

Проект биржевой торговли рыбой в РФ реализуется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В марте 2021 года на ней стартовали первые торги замороженным минтаем, в августе 2022 года начались торги камбалой. Также в списке торгуемых инструментов — контракты на поставку из Владивостока мойвы и сельди.