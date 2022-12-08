ФАС: власти просубсидируют ретейлу перевозку по железной дороге купленной на бирже рыбы
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские ретейлеры получили возможность перевозить по железной дороге купленную на бирже рыбу по субсидируемым тарифам, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
"Ретейлеры могут транспортировать купленную на бирже рыбу по субсидируемым тарифам. Теперь торговые сети могут приобретать ее напрямую, а не у посредников", — говорится в сообщении.
Ведомство поясняет, что биржевая торговля рыбной продукцией в РФ находится на начальном этапе, поэтому в качестве меры стимулирования ФАС предложила установить субсидируемые тарифы на перевозку рыбной продукции железнодорожным транспортом.
Эта мера предусмотрена в соответствующем постановлении правительства, вступившем в силу в ноябре. Согласно сообщению, она направлена на развитие биржевой торговли и увеличение номенклатуры продукции, а также расширение линейки покупки рыбы для торговых сетей и других участников рынка.
Проект биржевой торговли рыбой в РФ реализуется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В марте 2021 года на ней стартовали первые торги замороженным минтаем, в августе 2022 года начались торги камбалой. Также в списке торгуемых инструментов — контракты на поставку из Владивостока мойвы и сельди.
https://1prime.ru/transport/20221208/839097127.html