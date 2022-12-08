САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Необходимо утвердить жесткие экологические требования для прохода кораблей через Северный морской путь (СМП). Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В "Росатоме" рассказали о создании с ОАЭ контейнерного маршрута на СМП

"Арктика такая хрупкая, что там последствия разлива нефти несопоставимы с разливом нефти в Мексиканском заливе или где-то еще", — отметил он в ходе выступления на форуме "Арктика. Настоящее и будущее".

Чиновник подчеркнул, что ожидает критерии жесточайших экологических стандартов для судоходства по Северному морскому пути от Минприроды.