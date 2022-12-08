МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Россияне старше 60 лет теперь смогут купить билет на поезд дальнего следования со скидкой в 15 процентов, сообщили РЖД в своем телеграм-канале. РЖД ввели скидки в купе поездов дальнего следования в канун Нового года

Как уточняется, тариф "Для пассажиров 60+" будет распространяться на билеты в купе.

Для получение скидки необходимо оформить билет как минимум за неделю до отправления поезда. Сделать это можно в кассах, на сайте РЖД или в приложении на смартфоне. Стоимость будет снижена сразу после введения даты рождения пассажира.

Тариф действует на поездки, запланированные в следующие даты:

с 10 января по 21 февраля;

с 28 февраля по 24 апреля;

с 16 по 31 мая;

с 16 сентября по 30 октября;

с 7 ноября по 21 декабря.

Кроме того, РЖД напомнили о скидке в 30 процентов, которая действует на постоянной основе для пассажиров старше 60 лет при покупке билетов на "Сапсан" и "Ласточку".