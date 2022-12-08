РЖД ввели скидку 15 процентов для пассажиров старше 60 лет на поезда дальнего следования
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Россияне старше 60 лет теперь смогут купить билет на поезд дальнего следования со скидкой в 15 процентов, сообщили РЖД в своем телеграм-канале.
Как уточняется, тариф "Для пассажиров 60+" будет распространяться на билеты в купе.
Для получение скидки необходимо оформить билет как минимум за неделю до отправления поезда. Сделать это можно в кассах, на сайте РЖД или в приложении на смартфоне. Стоимость будет снижена сразу после введения даты рождения пассажира.
Тариф действует на поездки, запланированные в следующие даты:
с 10 января по 21 февраля;
с 28 февраля по 24 апреля;
с 16 по 31 мая;
с 16 сентября по 30 октября;
с 7 ноября по 21 декабря.
Кроме того, РЖД напомнили о скидке в 30 процентов, которая действует на постоянной основе для пассажиров старше 60 лет при покупке билетов на "Сапсан" и "Ласточку".