С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. Объем перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) с начала года составил 32 миллиона тонн, а к концу года достигнет 34 миллионов тонн, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Иванов заявил о необходимости жестких экологических требований для СМП

"Развитие Арктики неразрывно связано с развитием Северного морского пути… СМП уже является магистральной дорогой — уже на сегодняшний день в этом году перевезено практически 32 миллиона тонн, до конца года должно быть перевезено 34 миллиона тонн грузов", — сказал он в ходе форума "Арктика: настоящее и будущее".

В 2021 году объем грузоперевозок по СМП составил около 35 миллионов тонн.

Чекунков также подтвердил планы дальнейшего увеличения перевозок по Севморпути. "Планы, подтвержденные соглашениями… составят более 80 миллионов тонн в 2024 году и более 150 миллионов тонн в 2030 году", — сказал он.

Как сообщал в декабре гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, реализация российских проектов по Северному морскому пути, запланированных до 2035 года, принесет свыше 13 триллионов рублей налогов.

Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5 556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.