МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские железные дороги в ноябре 2022 года погрузили 2,6 миллиона тонн зерна, установив месячный рекорд с января 2021 года, сообщила компания. РЖД ввели скидку для пассажиров старше 60 лет

"В ноябре РЖД погрузили 2,6 миллиона тонн зерна — месячный рекорд с января 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отправки выросли на 19%", — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Наибольшие объемы погружены в Курской (264 тысячи тонн, рост в 1,7 раза) и Саратовской областях (233 тысячи тонн, рост более чем в 2 раза), Ставропольском крае (237 тысячи тонн, +10,6%).

Кроме того, РЖД сообщили, что прошлом месяце увеличили экспортные перевозки зерна более чем на 67% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 1,8 миллиона тонн. Из них основная часть была в адрес портов Азово-Черноморского бассейна — 1,1 миллиона тонн (рост в 2,5 раза).