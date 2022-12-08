С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — ПРАЙМ. "Норникель" в рамках форума "Арктика: настоящее и будущее" подписал долгосрочный контракт с "Атомфлотом" о привлечении нового ледокола проекта 22220, чтобы обеспечить дополнительными мощностями возросший грузопоток в Норильский промышленный район, сообщила горно-металлургическая компания. "Норникель" откроет IT-парк и Арктический музей в Норильске

"Привлечение дополнительных ледокольных мощностей необходимо "Норникелю" из-за существенного увеличения грузопотока в Норильский промышленный район. Рост связан с реализацией целого ряда инвестиционных проектов "Норникеля" и других компаний на Таймыре, а также со стартом программы масштабной реновации Норильска", — говорится в сообщении.

"Привлечение дополнительных ледокольных мощностей необходимо "Норникелю" из-за существенного увеличения грузопотока в Норильский промышленный район. Рост связан с реализацией целого ряда инвестиционных проектов "Норникеля" и других компаний на Таймыре, а также со стартом программы масштабной реновации Норильска. Чтобы выполнить эти задачи, мы уже расширили нашу логистическую инфраструктуру. Так, количество рейсов в прошлую зимнюю навигацию через Дудинку увеличилось на 75%, а объем грузов вырос на 40% по сравнению со средними показателями предыдущих лет", — приводятся в сообщении слова руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения "Норникеля" Сергея Дубовицкого.

Новый контракт — часть масштабного стратегического партнерства "Норникеля" и Росатома, цель которого — развитие Северного морского пути. Всего "Норникель" привлекает у "Атомфлота" два атомных ледокола — типа "Таймыр" и "Сибирь" проекта 22220, а также один дизельный "Адмирал Макаров" Росморпорта. Эта группировка позволяет проводить ежемесячно в порт Дудинка до 11 судов, требующих ледокольного сопровождения.

Кроме того, говорится в сообщении, "Росатом" и "Норникель" продолжают разработку проекта строительства дизельного ледокола, а также развивают сотрудничество в обеспечении портовых ледокольных мощностей и судоремонте.